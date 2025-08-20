Хейлунд отказал "Милану"

Расмус Хейлунд Нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хейлунд отклонил предложение "Милана".

Как сообщает Sky Sports, "Милан" хотел взять Хейлунда в аренду до конца сезона с опцией выкупа, однако "Юнайтед" и сам Расмус предпочитают постоянный трансфер.

Изначально Хейлунд вообще не хотел уходить из "Юнайтед", но после покупки "красными дьяволами" Беньямина Шешко и своего непопадания в стартовый состав на матч первого тура Премьер-Лиги против "Арсенала" решился на смену клуба.

Отвергнув "Милан", теперь Хейлунд изучает прочие варианты, одним из которых является "Наполи", находящийся в поисках замены травмированному Ромелу Лукаку.




20.08.2025

