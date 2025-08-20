Хейлунд отказал "Милану"
Нападающий "Манчестер Юнайтед" Расмус Хейлунд отклонил предложение "Милана".
Как сообщает Sky Sports, "Милан" хотел взять Хейлунда в аренду до конца сезона с опцией выкупа, однако "Юнайтед" и сам Расмус предпочитают постоянный трансфер.
Изначально Хейлунд вообще не хотел уходить из "Юнайтед", но после покупки "красными дьяволами" Беньямина Шешко и своего непопадания в стартовый состав на матч первого тура Премьер-Лиги против "Арсенала" решился на смену клуба.
Отвергнув "Милан", теперь Хейлунд изучает прочие варианты, одним из которых является "Наполи", находящийся в поисках замены травмированному Ромелу Лукаку.
20.08.2025 22:00
Просмотров: 612
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Хуй Вам!
(ответить)
Навсегда форевар с МанЮнайтед ,
Настоящий преданный Марк, трушный ..будет до талого со своим клубом до конца контракта )ехехе
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий