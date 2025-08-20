"Вильярреал" согласовал покупку Вейги

Испанский "Вильярреал" полностью согласовал приобретение защитника "Челси" Ренату Вейги.

Вейге, который вторую половину прошлого сезона провел в аренде в "Ювентусе", не нашлось места в планах главного тренера "Челси" Энцо Марески даже после того, как "синие" потеряли с травмой Леви Колуилла.



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, "Челси" принял предложение "Вильярреала" по Вейге в 29.5 млн. евро (25.6 млн. фунтов), включая бонусы. Также "синим" будет положена значительная доля от последующей перепродажи игрока клубом Ла Лиги.



Сам Вейга уже согласовал с "Вильярреалом" условия личного контракта. Теперь 22-летний португалец, год назад купленный у "Базеля" за 12 млн. фунтов, направляется в Испанию на медобследование.