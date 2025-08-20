"Ньюкасл" улучшил предложение по Висса до 40 млн. фунтов

"Ньюкасл" возобновил переговоры о покупке нападающего "Брентфорда" Йоана Висса, улучшив свое предложение до 40 миллионов фунтов.

Предыдущее предложение "Ньюкасла" составило 30 млн. фунтов. "Брентфорд" ответил отказом, вызвав огромное возмущение Висса, который удалил любое упоминание "пчел" из инстаграма и пропустил матч первого тура Премьер-Лиги против "Ноттингем Форест".



Ситуация выглядела тупиковой, однако сейчас два клуба возобновили переговоры и "Ньюкасл" улучшил свое предложение до 40 млн. фунтов, включая 5 млн. фунтов в виде сложнодостижимых бонусов, сообщает The Athletic.



Это все равно меньше ожиданий "Брентфорда", чей ответ остался отрицательным, однако BBC стало известно, что накануне Висса переговорил с президентом клуба Мэттью Бенхэмом, и это может помочь 28-летнему игроку сборной ДР Конго уйти.