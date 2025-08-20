"Арсенал" ищет нового нападающего
"Арсенал" принялся срочно искать нового нападающего после травмы Кая Хаверца.
Ранее днем стало известно, что Хаверц пропустил открытую тренировку "Арсенала" на "Эмирейтс" из-за травмы колена.
The Athletic подтверждает, что медики пока не поставили диагноз Хаверцу, но по действиям "Арсенала" можно судить о том, что Кай рискует задержаться в лазарете.
Дело в том, что "Арсенал" незапланированно вышел на трансферный рынок в поисках нового атакующего игрока, на которого сможет положиться главный тренер Микель Артета в отсутствие Хаверца.
Это уже вторая для Хаверца травма в 2025 году. Первую — надрыв задней поверхности бедра — Кай получил во время тренировочного сбора "Арсенала" в Дубае в феврале, вернувшись только на два заключительных матча Премьер-Лиги прошлого сезона.
Пока Хаверц лечился, Артета использовал в нападении полузащитника Микеля Мерино. Недавно у "Арсенала" появился Виктор Дьекереш, но тот еще находится в процессе адаптации.
Последние комментарии:
Исака в аренду возьмут на сезон)
джексона берите за 80, что тут искать?
Стерлинг , выходи за 325 в нед
