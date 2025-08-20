"Арсенал" ищет нового нападающего

Кай Хаверц "Арсенал" принялся срочно искать нового нападающего после травмы Кая Хаверца.

Ранее днем стало известно, что Хаверц пропустил открытую тренировку "Арсенала" на "Эмирейтс" из-за травмы колена.

The Athletic подтверждает, что медики пока не поставили диагноз Хаверцу, но по действиям "Арсенала" можно судить о том, что Кай рискует задержаться в лазарете.

Дело в том, что "Арсенал" незапланированно вышел на трансферный рынок в поисках нового атакующего игрока, на которого сможет положиться главный тренер Микель Артета в отсутствие Хаверца.

Это уже вторая для Хаверца травма в 2025 году. Первую — надрыв задней поверхности бедра — Кай получил во время тренировочного сбора "Арсенала" в Дубае в феврале, вернувшись только на два заключительных матча Премьер-Лиги прошлого сезона.

Пока Хаверц лечился, Артета использовал в нападении полузащитника Микеля Мерино. Недавно у "Арсенала" появился Виктор Дьекереш, но тот еще находится в процессе адаптации.




Метки Арсенал, травмы, Хаверц

Автор mihajlo   

Дата 20.08.2025 18:00

Последние комментарии:




  1. aliluya-nn 20.08.2025 18:46 # aliluya-nn
    Исака в аренду возьмут на сезон)

    (ответить)

  2. standard 20.08.2025 18:36 # standard
    джексона берите за 80, что тут искать?

    (ответить)

  3. gidro-met 20.08.2025 18:09 # gidro-met
    Стерлинг , выходи за 325 в нед

    (ответить)

