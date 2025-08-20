Фофана удалил все упоминания "Челси" из инстаграма
Защитник "Челси" Весле Фофана удалил из своего инстаграма каждую запись, которая имеет отношение к "синим".
Матч первого тура Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас" (0:0) Фофана провел на скамейке запасных. Главный тренер "Челси" Энцо Мареска заявил, что даже не собирался выпускать Весле, который все еще набирает форму после очередной травмы.
Несмотря на то, что Фофана находится на пороге возвращения в строй, Мареска продолжает открыто требовать купить ему нового защитника, дабы справиться с потерей порвавшего крестообразные связки колена Леви Колуилла.
Daily Mirror предполагает, что своим поведением Мареска задел Фофана, сыгравшего только 14 матчей в прошлом сезоне, и 24-летний защитник негласно выразил свой протест.
Теперь инстаграм Фофана содержит только фотографии с игрой Весле за его бывший клуб "Лестер" и сборную Франции. В биографии игрока "Челси" также не упоминается.
20.08.2025 17:00
Просмотров: 246
Последние комментарии:
Это уже опровергли, все упоминания о Челси и фотки удалил Коул Палмер.
Такой конченный футболист это пиздец…. Продать его в Марсель или куда он там хочет, за лямов 15, зафиксировать убытки и больше не покупать травматов
михайло байтит. он уже выложил фотку в форме челси и инсайдеры подтвердили, что все чики-пуки, а это значит - лазарет пуст не будет!!!!)
(ответить)
