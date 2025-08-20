"Форест" согласовал аренду Дугласа Луиса

"Ноттингем Форест" достиг договоренности с "Ювентусом" о приобретении полузащитника Дугласа Луиса.

Sky Sports ожидает, что "Форест" возьмет Луиса в аренду с опцией выкупа, но при соблюдении определенных условий, включая количество сыгранных матчей, будет обязан приобрести Дугласа следующим летом.



Луис только прошлым летом покинул английский футбол, отправившись в "Ювентус" из "Астон Виллы", игрой за которую Дуглас заслужил репутацию одного из лучших полузащитников оборонительного плана в Премьер-Лиге.



Луис не смог подтвердить свой класс в "Ювентусе", отметившись лишь тремя появлениями в стартовом составе в прошлом сезоне Серии А.