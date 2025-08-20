Хаверц получил травму колена

Нападающий "Арсенала" Кай Хаверц выбыл из строя с травмой колена.

Как сообщает Sky Sports, Хаверц пропустил открытую тренировку "Арсенала" на стадионе "Эмирейтс" в среду, и отсутствие Кая связано с травмой.



В данный момент неясно, где и при каких обстоятельства получил свою травму Хаверц, а также несколько она серьезно, однако в минувшее воскресенье Кай появился на замену против "Манчестер Юнайтед" и отыграл заключительные полчаса.



Хаверц относительно недавно вернулся в строй после повреждения задней поверхности бедра, с которым он отсутствовал в период с февраля по май.