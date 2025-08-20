Хаверц получил травму колена

Кай Хаверц Нападающий "Арсенала" Кай Хаверц выбыл из строя с травмой колена.

Как сообщает Sky Sports, Хаверц пропустил открытую тренировку "Арсенала" на стадионе "Эмирейтс" в среду, и отсутствие Кая связано с травмой.

В данный момент неясно, где и при каких обстоятельства получил свою травму Хаверц, а также несколько она серьезно, однако в минувшее воскресенье Кай появился на замену против "Манчестер Юнайтед" и отыграл заключительные полчаса.

Хаверц относительно недавно вернулся в строй после повреждения задней поверхности бедра, с которым он отсутствовал в период с февраля по май.




  1. tigerpool 20.08.2025 15:25 # tigerpool
    Не будем злорадствовать, но у гелиевых одно и то же каждый год. Не удивлюсь, если и Сака вылетит следом

  2. standard 20.08.2025 15:09 # standard
    джексона за 80 млн я думаю можно им отдать

  3. chelsea88 20.08.2025 15:07 # chelsea88
    Леол, скоро и дьёкереш туда же поедет)

