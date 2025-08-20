Хаверц получил травму колена
Нападающий "Арсенала" Кай Хаверц выбыл из строя с травмой колена.
Как сообщает Sky Sports, Хаверц пропустил открытую тренировку "Арсенала" на стадионе "Эмирейтс" в среду, и отсутствие Кая связано с травмой.
В данный момент неясно, где и при каких обстоятельства получил свою травму Хаверц, а также несколько она серьезно, однако в минувшее воскресенье Кай появился на замену против "Манчестер Юнайтед" и отыграл заключительные полчаса.
Хаверц относительно недавно вернулся в строй после повреждения задней поверхности бедра, с которым он отсутствовал в период с февраля по май.
20.08.2025 15:00
Просмотров: 591
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Не будем злорадствовать, но у гелиевых одно и то же каждый год. Не удивлюсь, если и Сака вылетит следом
(ответить)
джексона за 80 млн я думаю можно им отдать
(ответить)
Леол, скоро и дьёкереш туда же поедет)
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий