Леон Бэйли арендован "Ромой"

Итальянская "Рома" взяла вингера "Астон Виллы" Леона Бэйли в аренду до конца сезона 2025/26.

По информации Sky Sports, арендное соглашение по Бэйли предусматривает опцию выкупа за 19 миллионов фунтов.



Бэйли выступал за "Виллу" поле своего перехода из "Байера" за 25 млн. фунтов в 2021 году, забив 22 гола в 144 матчах.



Сезон 2023/24 выдался лучшим в карьере Бэйли с точки зрения результативности, потому что Леон забил 14 голов в 52 матчах с учетом всех соревнований, но в прошлой кампании 28-летний игрок сборной Ямайки отличился лишь дважды в 38 играх.



Добавим, от переподписанного в феврале 2024 контракта Бэйли с "Виллой" остается еще два года.