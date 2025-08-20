Мерсон: "Не могу поверить, что "Челси" не претендует на Эзе"

Легенда "Арсенала" Пол Мерсон выразил удивление тем, что "Челси" не попытался купить вингера "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе.

Судя по всему, Эзе продолжит свою карьеру в "Тоттенхэме", и ничья 0:0 против "Челси" в минувший уикенд так и останется последним для Эберечи матчем за "Пэлас".



По мнению Мерсона, "Челси" как раз не хватает такого игрока, который может предпринять нечто нестандартное на поле.



"Не могу поверить, что "Челси" не претендует на Эберечи Эзе. Не понимаю, что я упускаю. Они покупают вингера за вингером, но им не хватает хитрости. Им нужно больше, чем Палмер".



"Если вы получите Эзе, вы будете обладать двумя игроками, которые способны взламывать команды. На мой взгляд, сейчас "Челси" предсказуем, они играют с двумя быстрыми вингерами, которых Палмер пытается снабжать".



"Челси" не показал хорошей игры против "Кристал Пэлас", их ничья выглядит тревожно. Если Коул Палмер не будет взламывать команды, я не уверен, кто будет это делать в "Челси", — цитирует Мерсона Daily Mail.