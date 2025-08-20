"Вест Хэм" заинтересован в Андрее Сантосе

"Вест Хэм" заинтересован в приглашении полузащитника "Челси" Андрея Сантоса.

Этим летом Сантос вернулся в "Челси" после успешного сезона аренды в "Страсбуре". Андрей успел выиграть с "синими" клубный Чемпионат Мира, а также отметился появлением на замену в дебютном матче Карло Анчелотти в качестве главного тренера сборной Бразилии.



Несмотря на желание "Челси" интегрировать Сантоса в свою первую команду, конкуренция на "Стэмфорд Бридж" по-прежнему высока, и повторный уход 21-летнего бразильца в аренду не может быть исключен.



Как сообщает Sky Sports, "Челси" пока не принял свое решение, однако "Вест Хэм" уже выразил готовность обеспечить Сантоса игровой практикой на уровне Премьер-Лиги. Главный тренер "молотобойцев" Грэм Поттер как раз находится в поисках динамичного полузащитника.