"Вилла" изучает возможность аренды Джексона

"Астон Вилла" изучает возможность аренды нападающего "Челси" Николаса Джексона.

Укрепив свое нападение с помощью Лиама Делапа и Жоао Педро этим летом, "Челси" готов выслушать предложения насчет Джексона.



"Челси" оценивает Джексона более чем в 60 миллионов фунтов. И хотя это вне досягаемости "Виллы", воссоединение Николаса с его бывшим тренером Унаи Эмери все равно возможно.



Как сообщает The Telegraph, "Вилла" рассматривает возможность аренды 24-летнего сенегальца с опцией или обязательством по выкупу.



Помимо "Виллы", интерес к Джексону, забившему 10 голов в прошлом сезоне Премьер-Лиги, также приписывают "Ньюкаслу", "Наполи" и "Милану".



Журналист Бен Джейкобс добавляет, что "Челси" рассчитывает на арендную плату в размере 10 млн. фунтов, если Джексону суждено покинуть "Стэмфорд Бридж" только временно.