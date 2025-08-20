Семь вещей, что мы узнали в 1-м туре

Первенство Англии стартовало 15 августа матчем между чемпионом "Ливерпулем" и "Борнмутом". Вашему вниманию — традиционные итоги тура в формате семи наблюдений по мотивам сыгранных матчей Премьер-Лиги.





Новый "Юнайтед" — старые проблемы



В двух предыдущих сезонах наблюдалась одна постоянная тенденция: "Манчестер Юнайтед" неплохо играет, напоминая что-то похожее на футбольную команду, но затем, из ниоткуда, все их хорошие усилия рушатся из-за некомпетентности вратаря, что как-то предсказуемо и непредсказуемо одновременно.



Именно это и произошло в матче с "Арсеналом": "Юнайтед" начал довольно хорошо, но пропустил гол после углового и проиграл в матче, где соперник не выглядел лучше "красных дьяволов". Обычно ответственность за это несет Андре Онана, но в его отсутствие Алтай Байындыр с готовностью примерил эту шкуру на себя.



Мы можем быть абсолютно уверены, что Рубен Аморим уже сказал своим боссам, что ему нужен новый вратарь. И, хотя они уже потратили много денег, эту позицию необходимо закрыть в срочном порядке, потому что, если этого не сделать, ситуация будет повторяться, и вскоре им придется отвечать на вопросы о необходимости нового менеджера. Бессмысленно строить шикарный новый дом, только для того, чтобы владельцы сознательно оставляли открытой заднюю дверь, подвергались ограблению и увольняли строителя.



"Канониры" не впечатлили на "Олд Траффорд"



Победа над "Юнайтед" — отличное начало сезона, но в то же время, глупо делать окончательные выводы после одного матча, и нет ничего плохого в том, чтобы регулярно забивать со стандартных положений.



Однако, наблюдая за "Арсеналом" на "Олд Траффорд", не было ощущения, что за лето что-то изменилось: команда по-прежнему была надежна в обороне, не слишком изобретательна в середине поля и безынтересна в атаке. Виктор Дьекереш, безусловно, будет забивать голы, но, тем не менее, выглядел он как тупое орудие, способное бегать по флангам и физически доминировать, но не способное создавать моменты самому или решать исход матча блестящим действием.



Конечно, вполне возможно, что забитых им голов будет достаточно — "Арсенал" не был далек от этого в любом из последних трех сезонов. Однако на протяжении всех этих сезонов было ощущение, что, несмотря на хорошую игру "канониров", по крайней мере, одна команда будет лучше на дистанции — и это по-прежнему так.



"Борнмут" как оборванная вишня, но есть шансы на новый урожай



Проблема клубов, чья идентичность основана на покупке по низкой цене и продаже по высокой, заключается в том, что им всегда приходится пополнять состав, а любое подписание всегда сопряжено с определенным риском.



Казалось, что окончательное место "Борнмута" в лиге в прошлом сезоне не совсем отражало их реальную силу, что, в свою очередь, выглядело как упущенная возможность, поскольку четыре из пяти основных оборонительных игроков (если считать вратаря) и Данго Уаттара покинули команду.



Возможно, они были бы немного стабильнее, если бы хотя бы пара защитников осталась, но, даже несмотря на четыре пропущенных гола от "Ливерпуля", было достаточно положительных признаков, позволяющих предположить, что в этом сезоне они будут как минимум в середине таблицы.



Прессинг оставался агрессивным и достаточно сконцентрированным, чтобы вывести из равновесия чемпионов, Эванилсон был как всегда неудобным соперником, Антуан Семеньо провел исключительный матч, а новый левый защитник Адриен Трюффер показал достаточно, чтобы предположить, что он сможет повторить наступательный порыв Милоша Керкеза. "Борнмуту" будет сложно, но есть все предпосылки к тому, что эта "вишня" снова зацветет ближе к весне.



Ндойе и Вуд разжигают огонь "Форест"



Когда Энтони Эланга уехал в "Ньюкасл", "лесники" понимали, что заменить быстрого крайнего нападающего будет непросто. Были проанализированы многочисленные потенциальные кандидаты и проверена их доступность, но в итоге выбор пал на Дана Ндойе.



24-летний Ндойе начал матч на правом фланге и создавал проблемы Рико Генри благодаря своей скорости и техничности. Хотя Дан не может развивать такую же скорость, как Эланга, ни один защитник не будет рад перспективе противостоять швейцарскому вингеру.



Нуну Эшпириту Санту проверил его скорость, выпустив его в один момент в центр, заставив его обойти оборону "Брентфорда" и предложить Крису Вуду другое решение. Великолепный удар головой показал, что Ндойе может гораздо больше, чем просто добежать до линии аута и навесить. Нуну жаловался на отсутствие новичков, но Ндойе — вероятно, будет еще одним попаданием "Форест" в цель на трансферном рынке.



Судьи напомнили о себе уже в первом туре



Новый сезон приносит с собой новые правила. Конечно, трудно винить судей за то, что они соблюдают законы игры. Тем не менее, ни один настоящий любитель футбола не мог радоваться тому, что штрафной удар Эберечи Эзе против "Челси" был отменен, потому что Марк Гехи был наказан за то, что отклонился на метр от стенки "Челси", когда боролся с Мойсесом Кайседо.



Вмешательство VAR показалось слишком педантичным и мелочным. Говорят о легком подходе, но это было явно чрезмерное вмешательство. Удар Эзе был мощным, и положение Гехи не влияло на то, смог ли Роберт Санчес отбить мяч. Посмотрим, будет ли это правило применяться на протяжении всего сезона. Такое часто происходит в начале сезона — в правила вводятся новые поправки, и вначале они тщательно анализируются, но через несколько месяцев арбитры перестают быть столь строгими.



Напомнили о себе судьи и в понедельник, когда Крис Кавана назначил пенальти в ворота "Эвертона" за попадание мяча в руку Джеймса Тарковски, прижатую к телу. Как ни старался капитан "ирисок" зафиксировать руку максимально плотно и сделать ее частью корпуса, судейская бригада его старания не оценила и назначила очень сомнительный пенальти, позволивший "Лидсу" выиграть вполне себе ничейный матч.



Присутствие Балеба бесценно для "Брайтона"



Карлос Балеба, сыгравший свой первый футбольный матч почти за месяц, показал, почему его считают следующей жемчужиной из конвейера "Брайтона". Ему всего 21 год, но он был самым уверенным игроком в суматошной борьбе в середине поля.



После его ухода во втором тайме "Брайтон" потерял контроль над игрой, и с каждой минутой, проходившей до гола Родриго Муниса, это становилось все более очевидным. В "Брайтоне" говорят, что Балеба категорически не продается этим летом, а Фабиан Хюрцелер после матча заявил: "Мы хотим идти вместе с ним и сделать с ним следующий шаг".



"Брайтон" планирует карьеру каждого игрока, которая неизменно заканчивается продажей. Но пока что это не актуально для клуба, где терпение считается добродетелью. Три крупных летних приобретения Стефанос Цимас, Харалампос Костулас и Томми Уотсон, были вынуждены ждать своего дебюта в Премьер-Лиге. Все они должны доверять процессу, который приносит дивиденды, как отдельным игрокам, так и клубу в целом.



Траффорд наслаждается местом в рамке ворот "Сити"



"Манчестер Сити" забил четыре гола после четырех ударов по воротам на стадионе "Молинью". И хотя большую часть похвалы получили полузащитники Тиджани Рейндерс и Райан Шерки, на другом конце поля Джеймс Траффорд тоже отлично дебютировал.



Голкипер долго готовился к этому моменту. Этим летом Траффорд вернулся в "Сити" через два года после ухода в "Бернли" и через 10 лет после того, как в 12 лет прибыл в "Сити" из "Карлайла".



Есть предположения, что "Сити" будет пытаться приобрести Джанлуиджи Доннарумму, если Эдерсон уйдет в "Галатасарай", как предполагается, но Траффорд, считающийся долгосрочным первым номером в сборной Англии, заявил о своих правах, совершив классный сейв после удара Йоргена Ларсена. "Он высокий, его присутствие на поле очень помогло нам", — сказал Пеп Гвардиола. "Болельщики любят, когда за нас играют игроки, выросшие в нашей академии".



Максим Загребин, специально для FAPL.ru