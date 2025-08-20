"Сити" отправил Нюпана в "Мидлсбро"

"Манчестер Сити" отправил своего полузащитника Сверре Нюпана в аренду в "Мидлсбро".

"Сити" только в прошлом месяце приобрел 18-летнего Нюпана у "Русенборга" за 12.5 млн. фунтов, заключив со Сверре контракт до 2030 года.



Нюпан дебютировал за "Русенборг" в 15-летнем возрасте, всего сыграв 70 матчей за первую команду, но очевидно, что Сверре пока рано рассчитывать на игровые минуты в "Сити".



Поэтому "Сити" принял решение отправить норвежского тинейджера набираться опыта в "Мидлсбро" из Чемпионшипа. Арендное соглашение рассчитано до конца сезона 2025/26.