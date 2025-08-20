"РБ Лейпциг" договаривается о возвращении Нкунку

Немецкий "РБ Лейпциг" ведет переговоры с "Челси" о возвращении нападающего Кристофера Нкунку.

В минувшее воскресенье "Челси" отклонил предложение "Баварии" по аренде Нкунку, дав понять, что заинтересован только в продаже Кристофера.



"Бавария" не прерывает контакт с "Челси", но теперь, как сообщает Sky Sports, в переговоры с "синими" также вступил "РБ Лейпциг", у которого Нкунку и был куплен за 52 миллиона фунтов два года назад.



В январе "Челси" просил у заинтересованных в Нкунку клубов 65 млн. фунтов, но сейчас лондонцы готовы отпустить 27-летнего француза за 43 млн. фунтов.



В прошлом сезоне Нкунку сыграл 43 матча за "Челси" во всех соревнованиях и забил 14 голов, но в рамках Премьер-Лиги отметился лишь девятью появлениями в стартовом составе.



Ранее в своей карьере Нкунку провел четыре года в Лейпциге, забив 70 голов в 172 матчах. Кристофер был признан Игроком Года в Бундеслиге по итогам сезона 2021/22.