Троссард согласовал новый контракт с "Арсеналом"

Вингер "Арсенала" Леандро Троссард договорился со своим клубом о новом контракте на улучшенных условиях.

Новый контракт, как и предыдущий, будет рассчитан до 2027 года, но обеспечит Троссарду значительную прибавку к зарплате.



Новый контракт отразит ту важную роль, которую 30-летний бельгиец исполняет в команде Микеля Артеты, даже не являясь твердым игроком основы.



Троссард выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Брайтона" за 27 миллионов фунтов в январе 2023. "Канониры" обратились к варианту с Леандро после того, как проиграли борьбу "Челси" за Михаила Мудрика.



В своих 124 матчах за "Арсенал" Троссард забил 28 голов и отдал 23 результативные передачи, поиграв на обоих флангах, а также в качестве нападающего и полузащитника.