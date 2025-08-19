Троссард согласовал новый контракт с "Арсеналом"

Леандро Троссард Вингер "Арсенала" Леандро Троссард договорился со своим клубом о новом контракте на улучшенных условиях.

Новый контракт, как и предыдущий, будет рассчитан до 2027 года, но обеспечит Троссарду значительную прибавку к зарплате.

Новый контракт отразит ту важную роль, которую 30-летний бельгиец исполняет в команде Микеля Артеты, даже не являясь твердым игроком основы.

Троссард выступает за "Арсенал" после своего перехода из "Брайтона" за 27 миллионов фунтов в январе 2023. "Канониры" обратились к варианту с Леандро после того, как проиграли борьбу "Челси" за Михаила Мудрика.

В своих 124 матчах за "Арсенал" Троссард забил 28 голов и отдал 23 результативные передачи, поиграв на обоих флангах, а также в качестве нападающего и полузащитника.




Дата 19.08.2025 22:00

Последние комментарии:




  1. aliluya-nn 19.08.2025 22:18 # aliluya-nn
    Норм ..жалко было бы с ним расставаться ..а так с замены частенько хорошо выходит ..и по стилю не похож на наших на того же Мартинелли или Мадуэке

