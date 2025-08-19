"Вильярреал" обсуждает покупку Вейги

Испанский "Вильярреал" ведет переговоры с "Челси" о покупке защитника Ренату Вейги.

Этим летом Вейга тренируется отдельно от первой команды "Челси", входя в группу игроков, от которых "синие" хотят избавиться до трансферного дедлайна 1 сентября.



Ситуация Вейги, который вторую половину прошлого сезона провел в аренде в "Ювентусе", не изменилась даже после того, как "Челси" потерял с травмой Леви Колуилла.



Как сообщает BBC, 22-летний португалец готов перейти в "Вильярреал" и уже договорился с клубом Ла Лиги об условиях личного контракта.



В данный момент "Челси" оценивает Вейгу в 34 миллиона фунтов, а "Вильярреал" надеется заплатить менее 30 млн. фунтов, однако два клуба продолжают переговоры.