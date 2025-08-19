"Байер" согласовал аренду Эчеверри

Леверкузенский "Байер" согласовал переход вингера "Манчестер Сити" Клаудио Эчеверри.

По информации Sky Sports, дортмундская "Боруссия" тоже сделала свое предложение насчет Эчеверри, однако ей было сказано, что Клауди выбрал "Байер".



Речь идет о простой аренде, без опции или обязательства по выкупу, а значит в конце сезона 19-летний аргентинец вернется в "Сити".



"Сити" приобрел Эчеверри у "Ривер Плейт" еще в январе 2024, однако Клаудио присоединился к "горожанам" только через год и в прошлом сезоне лишь отметился одним появлением на замену в финале Кубка Англии.