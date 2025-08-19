"Тоттенхэм" договорился с "Пэлас" по Эзе

"Тоттенхэм" достиг принципиальной договоренности с "Кристал Пэлас" о покупке вингера Эберечи Эзе.

В минувшее воскресенье Эзе помог "Пэлас" набрать очко против "Челси" в Премьер-Лиге (0:0), и этот матч, вероятно, останется последним для Эберечи за "орлов".



Как сообщает журналист Бен Джейкобс, "Тоттенхэм" и "Пэлас" согласовали стоимость 27-летнего игрока сборной Англии в размере около 60 миллионов фунтов, включая бонусы.



И хотя Эзе открыт к переходу в "Тоттенхэм", сторонам все еще нужно договориться об условиях личного контракта, а "Пэлас" сперва предстоит обзавестись заменой Эберечи.



На замену Эзе "Пэлас" рассматривает сразу двух игроков: Билаля Эль-Ханнуса из "Лестера" и Христоса Цолиса из "Брюгге".