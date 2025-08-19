"Тоттенхэм" договорился с "Пэлас" по Эзе

Эберечи Эзе "Тоттенхэм" достиг принципиальной договоренности с "Кристал Пэлас" о покупке вингера Эберечи Эзе.

В минувшее воскресенье Эзе помог "Пэлас" набрать очко против "Челси" в Премьер-Лиге (0:0), и этот матч, вероятно, останется последним для Эберечи за "орлов".

Как сообщает журналист Бен Джейкобс, "Тоттенхэм" и "Пэлас" согласовали стоимость 27-летнего игрока сборной Англии в размере около 60 миллионов фунтов, включая бонусы.

И хотя Эзе открыт к переходу в "Тоттенхэм", сторонам все еще нужно договориться об условиях личного контракта, а "Пэлас" сперва предстоит обзавестись заменой Эберечи.

На замену Эзе "Пэлас" рассматривает сразу двух игроков: Билаля Эль-Ханнуса из "Лестера" и Христоса Цолиса из "Брюгге".




  1. tigerpool 19.08.2025 17:51 # tigerpool
    Вполне себе боевой состав собралось у петухов. Удачи им за 5 место

  2. kukuruzko 19.08.2025 17:22 # kukuruzko
    мамайоб как и Вагиф

  3. gidro-met 19.08.2025 17:07 # gidro-met
    С таким е6ачем Обафеимитими Гомиса - только с Кудусом и Ришалисой в Тоттенщите бегать бей-беги

