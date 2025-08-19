"Челси" предупрежден насчет Хави Симонса

Спортивный директор немецкого "РБ Лейпциг" Марсель Шефер заявил, что "Челси" не получит атакующего полузащитника Хави Симонса, если не заплатит установленную цену.

Симонс уже согласовал с "Челси" условия личного контракта и ради перехода к "синим" отверг интерес других клубов, включая "Манчестер Сити" и "Баварию".



Симонс дал понять своему клубу, что хочет перейти только в "Челси", однако "РБ Лейпциг" не собирается снижать установленную за 22-летнего голландца цену в 60 миллионов фунтов.



"Все свои решения мы принимаем, исходя из спортивных и финансовых соображений. В прошлом, если это устраивало всех, мы часто содействовали трансферам игроков".



"В данный момент этого нет, и если ничего не изменится, Хави останется игроком "РБ Лейпциг", — сообщил Шефер Kicker.