"Челси" предупрежден насчет Хави Симонса

Хави Симонс Спортивный директор немецкого "РБ Лейпциг" Марсель Шефер заявил, что "Челси" не получит атакующего полузащитника Хави Симонса, если не заплатит установленную цену.

Симонс уже согласовал с "Челси" условия личного контракта и ради перехода к "синим" отверг интерес других клубов, включая "Манчестер Сити" и "Баварию".

Симонс дал понять своему клубу, что хочет перейти только в "Челси", однако "РБ Лейпциг" не собирается снижать установленную за 22-летнего голландца цену в 60 миллионов фунтов.

"Все свои решения мы принимаем, исходя из спортивных и финансовых соображений. В прошлом, если это устраивало всех, мы часто содействовали трансферам игроков".

"В данный момент этого нет, и если ничего не изменится, Хави останется игроком "РБ Лейпциг", — сообщил Шефер Kicker.




Дата 19.08.2025 16:00

  1. gidro-met 19.08.2025 16:05 # gidro-met
    Лейпциг грамотно поставил политику , иначе скатится вниз . Им надо большие деньги , чтобы найти потенциальных молодых талантов полноценной замены и то если ещё повезет , ну хоть денег останется на несколько попыток

  2. akado 19.08.2025 16:04 # akado
    Нормальная цена, на трансфермаркете 70 стоит, обычно же переплачивают. Ждут продажи Нкунку просто.

