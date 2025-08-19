"Челси" не удалось заполучить Кудуса

Ранее этим летом "Челси" пытался приобрести атакующего полузащитника Мохаммеда Кудуса у "Вест Хэма".

В прошлом месяце "Тоттенхэм" приобрел Кудуса у "Вест Хэма" за 55 миллионов фунтов, и Мохаммед отметился двумя результативными передачами уже в своем первом матче Премьер-Лиги за "шпор".



Помимо "Тоттенхэма", интерес к Кудусу проявлял и "Челси", причем "синие", как утверждает The Sun, уже согласовали с 25-летним ганцем условия личного контракта.



"Челси" даже сделал предложение по Кудусу в размере 20 млн. фунтов плюс полузащитник Кирнан Дьюсбери-Холл, однако "Вест Хэм" ответил отказом. Два клуба так и не приблизились к компромиссу.



При этом "Тоттенхэм" сходу предложил 50 млн. фунтов, впоследствии увеличив сумму до 55 млн. фунтов, и Кудус отказался от идеи продолжить карьеру в "Челси".