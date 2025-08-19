Каррагер считает, что "Ливерпуль" должен опасаться "Сити"

Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что "Ливерпуль" должен опасаться угрозы со стороны "Манчестер Сити" в этом сезоне Премьер-Лиги.

Прошлый сезон "Сити" завершил с пустыми руками, финишировав в 13 очках позади завоевавшего титул Премьер-Лиги "Ливерпуля".



Однако Каррагер указывает, что "Сити" еще в концовке прошлого сезона выправил игру и результаты, и первое место "горожан" по итогам первого тура новой кампании не должно быть сюрпризом.



"Да, думаю, "Ливерпуль" всегда опасается "Манчестер Сити". Даже в прошлом сезоне, слабом сезоне по стандартам "Сити", они все равно едва не захватили второе место позже в сезоне".



"У них был отличный отрезок ближе к концу сезона, а Пеп Гвардиола — самый успешный тренер, что мир когда-либо видел".



"Он не слишком часто финиширует вторым или третьим, поэтому я ожидаю реальной конкуренции со стороны "Сити" и думаю, что это было небольшим сигналом к пробуждению для всех нас".



"Каждый, кто списывает "Сити" со счетов или думает, что время "Сити" прошло, увидит, что они будут в гонке", — сообщил Каррагер Sky Sports.