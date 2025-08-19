Каррагер считает, что "Ливерпуль" должен опасаться "Сити"

Хосеп Гвардиола Эксперт Sky Sports Джейми Каррагер считает, что "Ливерпуль" должен опасаться угрозы со стороны "Манчестер Сити" в этом сезоне Премьер-Лиги.

Прошлый сезон "Сити" завершил с пустыми руками, финишировав в 13 очках позади завоевавшего титул Премьер-Лиги "Ливерпуля".

Однако Каррагер указывает, что "Сити" еще в концовке прошлого сезона выправил игру и результаты, и первое место "горожан" по итогам первого тура новой кампании не должно быть сюрпризом.

"Да, думаю, "Ливерпуль" всегда опасается "Манчестер Сити". Даже в прошлом сезоне, слабом сезоне по стандартам "Сити", они все равно едва не захватили второе место позже в сезоне".

"У них был отличный отрезок ближе к концу сезона, а Пеп Гвардиола — самый успешный тренер, что мир когда-либо видел".

"Он не слишком часто финиширует вторым или третьим, поэтому я ожидаю реальной конкуренции со стороны "Сити" и думаю, что это было небольшим сигналом к пробуждению для всех нас".

"Каждый, кто списывает "Сити" со счетов или думает, что время "Сити" прошло, увидит, что они будут в гонке", — сообщил Каррагер Sky Sports.




Метки Каррагер, Ливерпуль, Манчестер Сити, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2025 12:00

Количество просмотров Просмотров: 660

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. division 19.08.2025 12:49 # division
    Даже легенды залупла делают пи-пи на картонпульское кокоджамбо

    (ответить)

  2. gary47 19.08.2025 12:46 # gary47
    Кто-то сомневался в этом? Также три команды претендуют на чемпионство. Шансы примерно равны. Я бы расценил шансы на победу у Ливерпуля и Сити поровну - по 35%, Арсенала - 30%

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий




Поиск: