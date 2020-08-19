Хоббс станет новым спортивным директором "Пэлас"

Мэтт Хоббс "Кристал Пэлас" близок к назначению своим новым спортивным директором Мэтта Хоббса, известного по работе в "Вулверхэмптоне".

Этим летом главный тренер "Пэлас" Оливер Гласнер неоднократно жаловался на недостаточную поддержку на трансферном рынке, и не в последнюю очередь это связано с тем, что у "орлов" до сих пор спортивного директора.

Эта должность пустует с марта, когда Дуги Фридман покинул "Селхерст Парк" после восьми лет работы и отправился в "Аль-Драих" из Саудовской Аравии.

По информации The Telegraph, вакантный пост должен занять Хоббс, который провел более десятилетия в "Вулверхэмптоне" на различных ролях до своего ухода в июне.

Будучи спортивным директором "волков", Хоббс продал игроков более чем на четверть миллиарда фунтов, включая Матеуса Кунью, Педру Нету и Матеуша Нунеша.

И хотя формально назначение Хоббса еще не подтверждено, Мэтт уже приступил к работе в "Пэлас", планируя совершить ряд приобретений до дедлайна 1 сентября.




19.08.2025 10:00

