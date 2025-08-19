Кьеза сказал "Ливерпулю", что хочет остаться
Вингер Федерико Кьеза и его агент уведомили "Ливерпуль" о желании игрока остаться.
В прошлом сезоне, своем дебютном после перехода из "Ювентуса", Кьеза почти не играл. Прежде всего стало следствием проблем Федерико со здоровьем и физической формой.
Кьеза всерьез помышлял об уходе из "Ливерпуля" в июне и июле, когда "красные" отказывались продавать Луиса Диаса и не взяли Федерико в предсезонное турне по Азии.
Однако Диас в итоге покинул "Ливерпуль", а Кьеза отметился победным для "Ливерпуля" голом в матче первого тура Премьер-Лиги против "Борнмута" в прошлую пятницу (4:2).
Как сообщает журналист Фабрицио Романо, более Кьеза не помышляет об уходе из "Ливерпуля", и 27-летний итальянец уже попросил клуб не искать на него покупателя.
