Кьеза сказал "Ливерпулю", что хочет остаться

Вингер Федерико Кьеза и его агент уведомили "Ливерпуль" о желании игрока остаться.

В прошлом сезоне, своем дебютном после перехода из "Ювентуса", Кьеза почти не играл. Прежде всего стало следствием проблем Федерико со здоровьем и физической формой.



Кьеза всерьез помышлял об уходе из "Ливерпуля" в июне и июле, когда "красные" отказывались продавать Луиса Диаса и не взяли Федерико в предсезонное турне по Азии.



Однако Диас в итоге покинул "Ливерпуль", а Кьеза отметился победным для "Ливерпуля" голом в матче первого тура Премьер-Лиги против "Борнмута" в прошлую пятницу (4:2).



Как сообщает журналист Фабрицио Романо, более Кьеза не помышляет об уходе из "Ливерпуля", и 27-летний итальянец уже попросил клуб не искать на него покупателя.