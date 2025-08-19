"Челси" готов попрощаться с восемью игроками, включая Стерлинга
"Челси" готов попрощаться сразу с восемью игроками в оставшиеся две недели летнего трансферного окна.
По информации The Telegraph, одним из этих восьми игроков является вингер Рахим Стерлинг, который этим летом вернулся в "Челси" после сезона аренды в "Арсенале" и все время тренировался отдельно от первой команды "синих".
И хотя "Челси" предпочитает продать зарабатывающего свыше 300,000 фунтов в неделю Стерлинга, покупателей на Рахима пока не объявилось, потому "синие" допускают, что 30-летний англичанин снова будет отправлен в аренду.
Одним из возможных направлений для Стерлинга является "Фулхэм", у которого пока совершенно не ладится с приобретениями этим летом. Рахим открыт к идее остаться в Лондоне и провести сезон за "дачников".
Также "Челси" пытается организовать продажу или аренду для Акселя Дисаси, Ренату Вейги, Бена Чилуэлла, Кэрни Чуквуэмеки, Тайрика Джорджа, Кристофера Нкунку и Николаса Джексона.
19.08.2025 08:00
Просмотров: 805
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Вейгу Джексона оставить! Если и продавать то только за хороший профит! Тайрика понятно что в аренду без продажи для практики. Остальных продать со скидкой.
(ответить)
да они нахой никому не нужни
(ответить)
Один мусор да и только в этой помойке.
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий