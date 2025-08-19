"Тоттенхэм" близок к покупке Эзе

"Тоттенхэм" близок к приобретению вингера "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе.

"Тоттенхэм" имеет давний интерес к Эзе, однако уход Сона Хен Мина и травма Джеймса Мэддисона заставили "шпор" перейти к конкретным действиям.



"Тоттенхэм" уже ведет переговоры с "Пэлас", а сам Эзе, за которым также следит "Арсенал", готов присоединиться к команде Томаса Франка.



В прошлую пятницу истек пункт в контракте Эзе о выкупе за 68 миллионов фунтов, однако The Guardian утверждает, что "Тоттенхэм" надеется договориться примерно на 55 млн. фунтов плюс бонусы.



И хотя сделка по Эзе близка, сперва "Пэлас" хочет обзавестись заменой, прежде чем отпустит 27-летнего игрока сборной Англии.



Рассматриваемый "Пэлас" на эту роль Билаль Эль-Ханнус из "Лестера" уже сказал своему клубу, что хочет отправиться на "Селхерст Парк". Еще одной целью "орлов" является Христос Цолис из "Брюгге". По обоим игрокам лондонский клуб уже направил предложения.