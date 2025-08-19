"Тоттенхэм" близок к покупке Эзе
"Тоттенхэм" близок к приобретению вингера "Кристал Пэлас" Эберечи Эзе.
"Тоттенхэм" имеет давний интерес к Эзе, однако уход Сона Хен Мина и травма Джеймса Мэддисона заставили "шпор" перейти к конкретным действиям.
"Тоттенхэм" уже ведет переговоры с "Пэлас", а сам Эзе, за которым также следит "Арсенал", готов присоединиться к команде Томаса Франка.
В прошлую пятницу истек пункт в контракте Эзе о выкупе за 68 миллионов фунтов, однако The Guardian утверждает, что "Тоттенхэм" надеется договориться примерно на 55 млн. фунтов плюс бонусы.
И хотя сделка по Эзе близка, сперва "Пэлас" хочет обзавестись заменой, прежде чем отпустит 27-летнего игрока сборной Англии.
Рассматриваемый "Пэлас" на эту роль Билаль Эль-Ханнус из "Лестера" уже сказал своему клубу, что хочет отправиться на "Селхерст Парк". Еще одной целью "орлов" является Христос Цолис из "Брюгге". По обоим игрокам лондонский клуб уже направил предложения.
19.08.2025 07:00
Просмотров: 164
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: