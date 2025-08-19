"Наполи" вступил в борьбу за Хейлунда

Итальянский "Наполи" стал очередным претендентом на нападающего "Манчестер Юнайтед" Расмуса Хейлунда.

Изначально Хейлунд не входил в планы "Наполи" на это трансфернное окно, однако чемпионы Серии А были вынуждены задуматься о приглашении экс-игрока "Аталанты", сообщает talkSPORT.



Дело в том, что основной нападающий "Наполи" Ромелу Лукаку получил серьезную травму бедра в предсезонном матче против "Олимпиакоса" в прошлый четверг.



Ожидается, что Лукаку пропустит несколько месяцев, причем Ромелу все еще может потребоваться операция.



Серьезный интерес к Хейлунду также проявляет "Милан", однако "россонери" хотят арендовать Расмуса, тогда как "Юнайтед" предпочитает сразу продать 22-летнего датчанина, за которого установлена цена в 40 миллионов фунтов.