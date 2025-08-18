Висса удали любое упоминание "Брентфорда" из социальных сетей
Нападающий Йоан Висса удалил любое упоминание "Брентфорда" из своих социальных сетей.
В минувшую субботу "Брентфорд" обновил свой трансферный рекорд, купив Данго Уаттара из "Борнмута" за 42 миллиона фунтов.
Ожидалось, что после покупки Уаттара "Брентфорд" даст зеленый свет на трансфер Висса в "Ньюкасл", однако talkSPORT утверждает, что "пчелы" продолжают блокировать уход Йоана.
Ранее отказавшись играть за "Брентфорд", на сей раз Висса удалил все свои снимки в футболке "пчел" из своего аккаунта в инстаграме. Также 28-летний игрок сборной ДР Конго отписался от клуба в социальной сети, а фото профиля изменил на черный цвет.
"Брентфорд" по-прежнему открыт к диалогу с "Ньюкаслом", но теперь хочет за Висса уже минимум 60 млн. фунтов, хотя прежде оценивал Йоана в 40 млн. фунтов.
18.08.2025 23:00
