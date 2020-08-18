"Борнмут" приобрел Доака у "Ливерпуля"

Гэннон Доак "Борнмут" приобрел вингера "Ливерпуля" Бена Доака за 25 миллионов фунтов, включая бонусы.

По информации Sky Sports, "Ливерпуль" сохранил за собой опцию обратного выкупа по цене минимум вдвое больше.

19-летний игрок сборной Шотландии подписал с "Борнмутом" контракт до 2030 года, вместе с клубом сменив и свое имя. Теперь Бен Доак просит называть себя Гэнноном Доаком.

Приобретение Доака поможет "Борнмуту" справиться с потерей Данго Уаттара, который был продан в "Брентфорд" за 42 млн. фунтов.

Доак находился в системе "Ливерпуля" после своего перехода из "Селтика" летом 2022. С момента своего дебюта в ноябре 2022 Бен — или Гэннон — сыграл 10 матчей за "красных".

На прошлый сезон Доак был отправлен в аренду в "Мидлсбро", где успел забить три гола и отдать семь результативных передач в 24 матчах, прежде чем в январе получил травму, досрочно завершившую его кампанию.

Добавим, этим летом "Ливерпуль" продал игроков уже на 227.6 млн. фунтов, при этом потратив на новичков 321 млн. фунтов.

