"Борнмут" приобрел Доака у "Ливерпуля"

"Борнмут" приобрел вингера "Ливерпуля" Бена Доака за 25 миллионов фунтов, включая бонусы.

По информации Sky Sports, "Ливерпуль" сохранил за собой опцию обратного выкупа по цене минимум вдвое больше.



19-летний игрок сборной Шотландии подписал с "Борнмутом" контракт до 2030 года, вместе с клубом сменив и свое имя. Теперь Бен Доак просит называть себя Гэнноном Доаком.



Приобретение Доака поможет "Борнмуту" справиться с потерей Данго Уаттара, который был продан в "Брентфорд" за 42 млн. фунтов.



Доак находился в системе "Ливерпуля" после своего перехода из "Селтика" летом 2022. С момента своего дебюта в ноябре 2022 Бен — или Гэннон — сыграл 10 матчей за "красных".



На прошлый сезон Доак был отправлен в аренду в "Мидлсбро", где успел забить три гола и отдать семь результативных передач в 24 матчах, прежде чем в январе получил травму, досрочно завершившую его кампанию.



Добавим, этим летом "Ливерпуль" продал игроков уже на 227.6 млн. фунтов, при этом потратив на новичков 321 млн. фунтов.



