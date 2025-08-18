"Сандерленд" предложил 28 млн. фунтов за Фатаву

"Сандерленд" выдвинул стартовое предложение в 28 миллионов фунтов о покупке вингера "Лестера" Абдула Фатаву.

Этим летом "Сандерленд" потратил уже свыше 140 млн. фунтов на 12 игроков и останавливаться не собирается.



По информации talkSPORT, своим очередным приобретением "черные коты", начавшие новый сезон Премьер-Лиги с победы 3:0 над "Вест Хэмом", хотят сделать Фатаву.



Фатаву выступает за "Лестер" после своего перехода из "Спортинга" в 2023 году, и в прошлом сезоне 21-летний ганец отметился двумя результативными передачами в 11 матчах Премьер-Лиги.



Журналист Фабрицио Романо в свою очередь утверждает, что также "Сандерленд" направил официальное предложение о покупке центрального защитника "Болоньи" Джона Лукуми, и 27-летний колумбиец открыт к переходу к "котам".