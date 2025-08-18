"Рома" договорилась насчет Леона Бэйли

Итальянская "Рома" достигла договоренности насчет перехода вингера "Астон Виллы" Леона Бэйли.

По информации Sky Sports, "Рома" возьмет Бэйли в аренду до конца сезона 2025/26 за 2 миллиона евро (1.7 млн. фунтов), а также получит опцию выкупа за 22 млн. евро(1.9 млн. фунтов).



Сам Бэйли уже дал свое согласие на переход в "Рому". В понедельник вечером 28-летний игрок сборной Ямайки прибудет в столицу Италии, чтобы пройти медобследование.



"Рома" была готова подписать не только Бэйли, но и вингера "Манчестер Юнайтед" Джейдона Санчо, однако тот не смог договориться с клубом Серии А об условиях личного контракта.