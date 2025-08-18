Ромеро согласовал новый контракт с "Тоттенхэмом" до 2029 года

Кристиан Ромеро Защитник "Тоттенхэма" Кристиан Ромеро согласовал со своим клубом новый четырехлетний контракт.

Только на прошлой неделе Ромеро был назначен новым капитаном "Тоттенхэма", приняв повязку из рук ушедшего в "Лос-Анджелес" Сона Хен Мина.

Новый контракт позволит окончательно прояснить будущее 27-летнего игрока сборной Аргентины, чье предыдущее соглашение истекало в 2027 году.

На протяжении последних месяцев будущее Ромеро было предметом интенсивных спекуляций. Все началось с того, что в прошлом сезоне Кристиан публично раскритиковал амбиции "Тоттенхэма", после чего был вынужден извиняться.

В первую очередь Ромеро сватали в "Атлетико", чей главный тренер Диего Симеоне открыто признался, что заинтересован в приглашении соотечественника. А Кристиан заявил, что хотел бы поиграть в Ла Лиге.

Из-за проблем со здоровьем Ромеро принял участие только в 18 матчах прошлого сезона Премьер-Лиги, но при этом помог "Тоттенхэму" выиграть Лигу Европы, первый для "шпор" трофей с 2008 года.




Последние комментарии:




  1. standard 18.08.2025 20:18 # standard
    чел решил, что кубка лиги европы в его крьере будет достаточно

