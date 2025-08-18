"Милан" подтвердил интерес к Хейлунду

Спортивный директор итальянского "Милана" Игли Таре подтвердил интерес к нападающему "Манчестер Юнайтед" Расмусу Хейлунду.

Напомним, Хейлунд пропустил матч "Юнайтед" в первом туре Премьер-Лиги против "Арсенала", а главный тренер "красных дьяволов" Рубен Аморим весьма неопределенно высказался насчет перспектив Расмуса в клубе.



В то же время "Милан" как раз находится в поисках центрального нападающего. "Россонери" хотели бы взять Хейлунда в аренду, но "Юнайтед" предпочитает постоянный трансфер.



"Хейлунд — хороший вариант для нас. Мы думаем о нем, но никогда не знаешь, что может случиться на трансферном рынке", — цитирует Таре The Independent.



Добавим, Хейлунда также сватают в "Фулхэм" на замену Родриго Мунису, которого пытается переманить "Аталанта".