Санчо прекратил переговоры с "Ромой"

Вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо прекратил переговоры с итальянской "Ромой".

"Рома" была готова заплатить "Юнайтед" 20 миллионов за Санчо, но не смогла договориться с Джейдоном об условиях личного контракта.



Ровно та же причина ранее этим летом стала помехой к постоянному трансферу Санчо в "Челси", который арендовал Джейдона в прошлом сезоне и который был готов его выкупить за 25 млн. фунтов.



Как сообщает talkSPORT, агенты Санчо уведомили "Рому", что Джейдон не перейдет к ним этим летом. 25-летний англичанин убежден, что у него будут другие предложения.



Интерес к Санчо сохраняет "Бешикташ", но сперва Джейдон предпочитает рассмотреть варианты с европейскими клубами.