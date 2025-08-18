Санчо прекратил переговоры с "Ромой"
Вингер "Манчестер Юнайтед" Джейдон Санчо прекратил переговоры с итальянской "Ромой".
"Рома" была готова заплатить "Юнайтед" 20 миллионов за Санчо, но не смогла договориться с Джейдоном об условиях личного контракта.
Ровно та же причина ранее этим летом стала помехой к постоянному трансферу Санчо в "Челси", который арендовал Джейдона в прошлом сезоне и который был готов его выкупить за 25 млн. фунтов.
Как сообщает talkSPORT, агенты Санчо уведомили "Рому", что Джейдон не перейдет к ним этим летом. 25-летний англичанин убежден, что у него будут другие предложения.
Интерес к Санчо сохраняет "Бешикташ", но сперва Джейдон предпочитает рассмотреть варианты с европейскими клубами.
18.08.2025 17:00
Просмотров: 315
