"Форест" приобрел Калимуэндо

"Ноттингем Форест" объявил о приобретении нападающего французского "Ренна" Арно Калимуэндо.

Калимуэндо, чей трансфер оценивается в 25 миллионов фунтов, заключил с "Форест" контракт на пять лет.



Арно стал очередным приобретением "лесников" этим летом, последовав за Омари Хатчинсоном и Джеймсом Макати, которые были подписаны в минувший уикенд за 37.5 и 30 млн. фунтов, соответственно.



В борьбе за Калимуэндо, который является продуктом академии ПСЖ, "Форест" опередил "РБ Лейпциг", "Вильярреал" и ряд клубов Премьер-Лиги.



Калимуэндо выступал за "Ренн" с 2022 года, забив 40 голов в 112 матчах. В прошлом сезоне Лиги 1 23-летний француз отличился 18 раз и отдал четыре результативные передачи.