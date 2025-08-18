"Форест" приобрел Калимуэндо

Арно Калимуэндо "Ноттингем Форест" объявил о приобретении нападающего французского "Ренна" Арно Калимуэндо.

Калимуэндо, чей трансфер оценивается в 25 миллионов фунтов, заключил с "Форест" контракт на пять лет.

Арно стал очередным приобретением "лесников" этим летом, последовав за Омари Хатчинсоном и Джеймсом Макати, которые были подписаны в минувший уикенд за 37.5 и 30 млн. фунтов, соответственно.

В борьбе за Калимуэндо, который является продуктом академии ПСЖ, "Форест" опередил "РБ Лейпциг", "Вильярреал" и ряд клубов Премьер-Лиги.

Калимуэндо выступал за "Ренн" с 2022 года, забив 40 голов в 112 матчах. В прошлом сезоне Лиги 1 23-летний француз отличился 18 раз и отдал четыре результативные передачи.




Последние комментарии:




  1. division 18.08.2025 16:49 # division
    А я думал очередная нигра в лузерпук

    (ответить)

  2. gidro-met 18.08.2025 16:13 # gidro-met
    Форест - это сила . В этом сезоне стали ещё сильнее , но игра на 2 фронта отбросит их в Лигу Коеференций

    (ответить)

