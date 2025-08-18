Невилл призвал МЮ пригласить нового голкипера
Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл призвал "красных дьяволов" пригласить нового голкипера до закрытия летнего трансферного окна.
Неуверенная игра Алтая Байындыра, которому было доверено защищать ворота "Юнайтед" в матче Премьер-Лиги против "Арсенала" накануне, стоила "дьяволам" пропущенного гола.
И хотя после поражения 0:1 главный тренер "Юнайтед" Рубен Аморим заявил, что доволен тройкой своих голкиперов, Невилл видит большую проблему на последнем рубеже.
"Это проблема бросается в глаза, и "Манчестер Юнайтед" не может игнорировать тот факт, что им нужно найти голкипера".
"Они должны это сделать. Для меня это ясно, потому что у меня есть опыт выступлений за "Манчестер Юнайтед" на протяжении 20 лет, когда у нас было два больших периода по семь-восемь лет с Петером Шмейхелем и Эдвином Ван дер Саром".
"Между ними, за шесть, семь, восемь лет, сменилось семь или восемь голкиперов, и это по-настоящему тревожно, когда у вас нет утвердившегося первого номера, который доминирует в воздухе, является хозяином в своей вратарской площади, выбивает каждый мяч и совершает много сейвов после ошибок защитников, что приносит вам очки".
"Я не знаю, как у них обстоят дела с ФФП, но им нужно наколдовать еще немного денег в следующую неделю или две. Или они могут кого-нибудь арендовать".
"В последние две недели упоминались имена Эми Мартинеса и Доннаруммы. Я считаю, они бы хорошо подошли "Манчестер Юнайтед", и причина этого не в том, что они являются лучшими голкиперами в Европе. Они являются большими личностями и обладают характером. Они играли под огромным давлением, и они демонстрировали эти высокомерие и доминирование, как нужно голкиперу "Манчестер Юнайтед".
"Есть ряд вещей, которые нужны "Манчестер Юнайтед" в этом сезоне. Аморим близок к той стадии, когда он может думать, что его команда на что-нибудь способна. Однако им нужно уладить вратарскую ситуацию, потому что они пропускают голы и теряют очки, и это последовательно подрывает все то, что вы делаете".
"На этой позиции вам нужна индивидуальность, надежность и характер, и "Манчестер Юнайтед" нужно этим заняться в ближайшие пару недель", — сообщил Невилл Sky Sports.
