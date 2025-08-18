Аморим: "Посмотрим, что случится с Хейлундом"

Наставник "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим намекнул, что нападающий Расмус Хейлунд ему больше не нужен.

Хейлунд не был включен в заявку "Юнайтед" на матч первого тура Премьер-Лиги против "Арсенала" накануне, что связывают с интересом к Расмусу со стороны "Милана" и других клубов.



"Юнайтед" едва приобрел Беньямина Шешко у "РБ Лейпциг" за 74 миллиона фунтов, и теперь "красные дьяволы", как считает Аморим, обладают двумя однотипными игроками, что может стать приговором Расмуу.



"Он должен сражаться за свое место. Мы посмотрим, что случится. Расмус обладает теми же характеристиками, что и Бен, поэтому иногда нам приходится выбирать", — цитирует Аморима Sky Sports.