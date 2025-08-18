Рико Льюис не собирается уходить из "Сити"
Защитник Рико Льюис заявил, что не собирается уходить из "Манчестер Сити".
На прошлой неделе появилась информация, что "Ноттингем Форест" сделал предложение о покупке Льюиса. Это произошло на фоне призывов главного тренера "Сити" Хосепа Гвардиолы сократить состав команды.
Тем не менее, 20-летний англичанин, который сыграл 44 матча в прошлом сезоне с учетом всех соревнований, но часто оказывался за спиной Матеуша Нунеша, связывает свое будущее с "Сити".
"Лично я никогда не представлял свой уход. Я всегда хотел играть за "Сити". Это моя мечта. Когда я играю с такого рода игроками, с которыми играю, это позволяет мне показывать свой лучший футбол. Поэтому я так счастлив".
"Каждый хочет гарантий и чувствовать себя безопасно, но в конце концов это зависит от меня самого. Я должен проявлять себя. В прошлом сезоне я играл больше, чем сезоном ранее. Поэтому цель всегда одинаковая — застолбить за собой место в основе", — цитирует Льюиса The Guardian.
18.08.2025 13:00
Просмотров: 259
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии: