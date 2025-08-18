Невилл: "Челси" не готов к победе в Премьер-Лиге"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл считает, что "Челси" не готов к завоеванию титула Премьер-Лиги.

На старте сезона 2025/26 многие называют "Челси" одним из претендентов на титул, впечатлившись трансферами "синих" и их победами в Лиге Конференций и клубном Чемпионате Мира.



Однако Невиллу кажется, что молодая команда Энцо Марески пока не готова тягаться с тремя признанными тяжеловесами Премьер-Лиги.



"Я вовсе не пренебрегаю другими командами. Просто у них нет этого опыта, этой зрелости, этого ощущения чемпионской игры. "Астон Вилла" и "Ньюкасл" не выиграют лигу".



"Когда я смотрю на "Челси", я вижу хороших молодых игроков, но ты не смотришь на Жоао Педро и Лиама Делапа в том же свете, как на атакующих игроков "Арсенала", "Ливерпуля" или "Сити".



"Они хороши, и я думаю, они проведут хороший сезон, но они не готовы. Дело не только в "Пэлас". Они сыграли вничью против очень хорошей команды".



"Думаю, за титул будет бороться эта тройка команд ("Арсенал", "Ливерпуль", "Сити"). Одна может выбыть, но я не знаю, кто это будет", — сообщил Невилл в эфире Sky Sports.