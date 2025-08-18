Артета оценил дебют Дьекереша за "Арсенал"
Главный тренер "Арсенала" Микель Артета заявил, что его команде не удалось использовать лучшие качества своего нападающего Виктора Дьекереша против "Манчестер Юнайтед".
Дьекереш, приглашенный этим летом из "Спортинга", вышел в стартовом составе "Арсенала" на матч первого тура Премьер-Лиги против "Юнайтед".
И хотя "Арсенал" одержал победу 0:1, Дьекереш совершенно не впечатлил в своем официальном дебюте. Виктор не нанес ни одного удара, даже неточного.
Артета объясняет это тем, что Дьекереш не имел достаточной поддержки со стороны своих партнеров по команде.
"Думаю, было семь-восемь ситуаций, когда возникало совершенно открытое пространство, чтобы направить туда мяч и пойти в атаку на голкипера. Вместо этого мы теряли мяч, и игра становилась баскетбольной".
"Ну, Виктор много вещей сделал хорошо".
"Мы слегка чересчур теряли мяч, когда использовали свой высокий прессинг и старались играть в требуемом для нас ритме, особенно в первом тайме. Над этим нам нужно с ним поработать".
"Затем, в завершающей фазе, у него было не так много возможностей из-за предыдущей стадии. Нам не хватало заключительного паса, нам все еще требовалось преодолеть 40 метров".
"Нам не удавалось доставлять мяч, чтобы использовать его мастерство. Но в целом приехать к "Манчестер Юнайтед" и одержать победу в своем первом матче — это хороший старт", — цитирует Артету Evening Standard.
пока ничего не показал, но у него и шансов не было
вообще, напы в Арсенале раскрываются очень долго и тяжело.
Что жиру, что хаверц
ток обамеянг вроде начинал нормально
