Аморим подтвердил, что МЮ не будет приглашать нового голкипера
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Рубен Аморим подтвердил, что его клуб не будет приглашать нового голкипера этим летом.
Несмотря на возвращение после травмы, первый номер "Юнайтед" Андре Онана не попал в заявку на матч первого тура Премьер-Лиги против "Арсенала". Защищать ворота "красных дьяволов" было доверено Алтаю Байындыру, а Том Хитон расположился в запасе.
После поражения со счетом 0:1 Аморим прояснил вратарскую ситуацию, исключив приглашение новичка на эту позицию.
"Нет, нет, нет. Я не исключал Онана из заявки, я предпочел двух других перед ним. Не имело смысла использовать Андре Онана через неделю после травмы без игровой практики, только с тренировками".
"Сегодня мы доказали, что можем выиграть любой матч в Премьер-Лиге, особенно против такой отличной команды, как "Арсенал". Мы были лучшей командой".
"Попытается ли "Юнайтед" пригласить нового голкипера? Я доволен своими тремя голкиперами", — сообщил Аморим.
The Telegraph добавляет, что ранее этим летом "Юнайтед" сделал запросы насчет Эмилиано Мартинеса из "Астон Виллы" и Джанлуиджи Доннаруммы, но в итоге решить потратить имеющийся бюджет на укрепление прочих позиций.
18.08.2025 09:00
Просмотров: 415
