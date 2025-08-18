МЮ, "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" интересуются Коллинсом

"Манчестер Юнайтед", "Ливерпуль" и "Тоттенхэм" проявляют интерес к центральному защитнику "Брентфорда" Натану Коллинсу.

В 2023 году "Брентфорд" приобрел Коллинса за рекордные на тот момент для своего клуба 23 миллиона фунтов у "Вулверхэмптона".



24-летний ирландец утвердился ключевым игроком "пчел", а этим летом принял капитанскую повязку из рук ушедшего в "Арсенал" Кристиана Нергора.



Как сообщает Daily Mail в эксклюзивном материале, своей игрой Коллинс привлек внимание "Юнайтед", "Ливерпуля" и "Тоттенхэма", которые ищут усиление для центра обороны этим летом.



Однако "Брентфорд" совершенно не заинтересован в расставании с Коллинсом, особенно после потерь ряда других лидеров этим летом.