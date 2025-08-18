Предложение "Баварии" по аренде Нкунку отклонено

"Челси" отклонил предложение немецкой "Баварии" насчет аренды нападающего Кристофера Нкунку.

И хотя "Челси" открыт к расставанию с Нкунку, "синие" настаивают на постоянном трансфере. Именно поэтому "Бавария" потерпела неудачу в своем стремлении арендовать Кристофера, сообщает Sky Sports.



Теперь "Бавария" должна решить, будет ли пытаться приобрести 27-летнего француза, которого "Челси" оценивает в 43 миллиона фунтов.



Ожидается, что два клуба продолжат диалог. При этом сам Нкунку, не принимавший участия в матче первого тура Премьер-Лиги против "Кристал Пэлас", уже дал свое согласие на переезд в Мюнхен.



Источник добавляет, что "Челси" будет готов купить Алехандро Гарначо из "Манчестер Юнайтед" и Хави Симонса из "РБ Лейпциг", только если до закрытия трансферного окна избавиться от Нкунку и еще одного игрока первой команды.