Светская хроника за понедельник

"Манчестер Юнайтед" не удалось приобрести Алессандро Бастони. Хави Симонс хочет только в "Челси". Родриго выбрал "Ливерпуль". Обзор слухов и сплетен английской и иностранной прессы за понедельник.

"Интер" отклонил предложение "Манчестер Юнайтед" в 43 миллиона фунтов о покупке защитника Алессандро Бастони. (La Gazzeta dello Sport)



"Милан" продолжает работать над приглашением нападающего Юнайтед" Расмуса Хейлунда, но рассматривает Душана Влаховича из "Ювентуса" в качестве альтернативы. (La Gazzeta dello Sport)



Зарплата Джейдона Санчо в 250,000 фунтов в неделю является помехой к переходу вингера "Юнайтед" в "Рому". (TEAMtalk)



"Рома" также обратилась к "Юнайтед" насчет левого защитника Тирелла Маласиа. (Fabrizio Romano)



Маласиа также интересен "Порту", "Лиллю" и "Бешикташу". (Voetbal)



"Юнайтед" вернется за полузащитником "Брайтона" Карлосом Балеба в 2026 году. (Fabrizio Romano)



Атакующий полузащитник "РБ Лейпциг" Хави Симонс отверг интерес "Манчестер Сити" и "Баварии" этим летом, предпочитая "Челси". (Daily Mirror)



"Сити" рассматривает вариант с вингером "Реала" Родриго на случай ухода Савиньо в "Тоттенхэм". (Fabrizio Romano)



Дортмундская "Боруссия" сделала предложение по аренде плеймейкера Клаудио Эчеверри с опцией выкупа. (Sky Sport Germany)



Родриго выбрал "Ливерпуль" как свое наиболее предпочтительное направление. (ESPN)



"Ливерпуль" может отправить защитника Костаса Цимикаса в аренду. (Fabrizio Romano)



"Арсенал" готов подписать Френки Де Йонга следующим летом, когда полузащитник "Барселоны" может стать свободным агентом. (Fichajes)



"Тоттенхэм" задумывается о приобретении вингера "Реал Сосьедад" Такефусы Кубо. (Fichajes)



Главный тренер "Вест Хэма" Грэм Поттер надеется отговорить плеймейкера Лукаса Пакету от ухода из клуба. (Fabrizio Romano)



Голкипер "Ботафого" Джон Виктор по-прежнему открыт к переезду в Премьер-Лигу, несмотря на сорвавшийся переход в "Вест Хэм". (The Sun)



"Аталанта" надеется приобрести нападающего "Фулхэма" Родриго Муниса за 35 млн. фунтов. (TEAMtalk)



"Бернли" и "Сандерленд" интересуются центральным защитником "Копенгагена" Габриэлем Перейрой. (TEAMtalk)



"Эвертон" активно ищет альтернативы вингеру Тайлеру Диблингу, которого "Саутгемптон" отказался отпустить за 37 млн. фунтов. (Liverpool Echo)



"Ноттингем Форест" согласовал покупку нападающего "Ренна" Арно Калимуэндо за 25 млн. фунтов. (The Telegraph)



Другое



Капитан "Кристал Пэлас" Марк Гехи проигнорировал приветствие своего наставника Оливера Гласнера после матча против "Челси". (The Telegraph)



72-летний фанат "Брайтона" умер на матче Премьер-Лиги против "Фулхэма". (Daily Star)



Тренеру "Форест" Рую Барбосе потребовалось наложить шесть швов на голову после того, как он бурно отпраздновал первый гол Криса Вуда против "Брентфорда" в воскресенье. (The Athletic)



В эфире Match of the Day Алан Ширер обвинил защитника "Ливерпуля" Милоша Керкеза в первом пропущенном от "Борнмута" голе, хотя венг был заменен за четыре минуты до взятия ворот. (Daily Mail)



Полузащитник "Сити" Фил Фоден занял на своем Mercedes G-Wagon стоимостью 400,000 фунтов сразу два парковочных места у супермаркета. (The Sun)