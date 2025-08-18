Гласнер: "Не было причины не выпускать Эзе"

Наставник "Кристал Пэлас" Оливер Гласнер заявил, что будет использовать вингера Эберечи Эзе, пока тот остается его игроком.

За сутки до матча Премьер-Лиги против "Челси" появились слухи, что Эзе не примет в нем участия, потому что близок к переходу в "Тоттенхэм".



Однако Эзе вышел в стартовом составе и помог "Пэлас" добыть ничью 0:0 на "Стэмфорд Бридж". Также Эберечи забил со штрафного гол, который был отменен.



После дерби Гласнер заявил, что ничего не знает об уходе 27-летнего англичанина, и призвал не верить слухам.



"Насколько мне известно, у Эзе есть контракт "Кристал Пэлас", он игрок "Кристал Пэлас", и он показал это сегодня".



"Пока он игрок "Пэлас" и проявляет себя таким образом, он будет играть за нас. Никто не говорил мне чего-нибудь обратного".



"Я его выпустил, потому что он игрок "Кристал Пэлас", и он очень хороший игрок. Он тренировался всю неделю, поэтому не было причины не выпускать его".



"Не верьте всему, что читаете, особенно в Интернете. Кто знает, есть ли правда в написанном. Есть слухи, так много слухов".



"Я наблюдаю игроков каждый день. Если бы большинство написанных насчет них вещей были правдой, они бы не смогли проявлять себя таким образом, они бы не смогли быть такими сплоченными, они бы не показывали такой самоотдачи", — цитирует Гласнера The Independent.