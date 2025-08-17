Артета: "Мы были не на высоте"

Главный тренер "Арсенала" Микель Артета признал, что его команда не показала своего лучшего футбола в победном матче против "Манчестер Юнайтед".

Новый сезон Премьер-Лиги "Арсенал" начал с добытой благодаря быстрому голу Риккардо Калафьори победы 0:1 на "Олд Траффорд".



Практически весь матч "Арсенал" играл вторым номером и создал мизер опасных моментов, однако Артета испытывает гордость за свою команду.



"Мы приехали сюда и одержали победу, и это важный результат. Мы явно были не на высоте. Мы стремились в чужую штрафную и хорошо реагировали на необычные ошибки. Команда раз за разом реагировала невероятным образом. Я очень этим горжусь, и именно поэтому мы получили возможность выиграть матч".



"Мы проявили стойкость и волю к обеде. Здесь они заставляют вас ошибаться, и бывают моменты, когда вам приходится терпеть. Я очень доволен, что команда нашла способ одержать победу на этой площадке", — сообщил Артета BBC.