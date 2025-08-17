"Ньюкасл" купил Джейкоба Рэмси у "Виллы"

"Ньюкасл" объявил о приобретении атакующего полузащитника "Астон Вилы" Джейкоба Рэмси.

Рэмси заключил с "Ньюкаслом" пятилетний контракт и будет выступать за команду Эдди Хау под 41-м номером.



По информации Sky Sports, сумма трансфера 24-летнего англичанина составила 43 миллиона фунтов, включая 4 млн.фунтов в виде бонусов.



Рэмси является продуктом академии "Виллы", в системе которой он находился с шести лет. Джейкоб забил 17 голов и отдал 19 результативных передач в 167 матчах с момента своего дебюта в 2019 году.



Продажа Рэмси во многом стала вынужденной мерой для "Виллы", которая пошла на этот шаг, чтобы не нарушить правила финансового фейр-плей Премьер-Лиги и УЕФА.



"Это были безумные два-три дня, но я очень рад оказаться здесь, и мне не терпится начать. Это важный переход для меня, но как только я узнал, что интересен боссу и нравлюсь ему, мне не потребовалось много времени, чтобы принять решение. Его послужной список по развитию игроков, особенно тех, кто стал игроками сборных здесь, говорит сам за себя", — сообщил Рэмси.