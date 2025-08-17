Мареска: "Мы создали достаточно моментов для победы над "Пэлас"
Главный тренер "Челси" Энцо Мареска считает, что его команда должна была побеждать "Кристал Пэлас".
Новый сезон Премьер-Лиги "Челси" начал с домашней ничьей 0:0 против "Пэлас", причем "орлы" даже забили гол, который был отменен.
После клубного Чемпионата Мира у "Челси" было не так много времени на подготовку к новому сезону, поэтому Мареска готов смириться с тем, что "синие" пока не на высоте, но все же считает, что его команда была ближе к победе.
"Думаю, мы создали достаточно моментов, чтобы выиграть матч. Мы ничего не позволили сопернику, за исключением штрафного в первом тайме, когда они забили. Я доволен игрой, потому что соперник провел семь или восемь матчей в предсезонный период, а мы — лишь два. Поэтому мы старались изо всех сил, и мы сохранили свои ворота на замке".
"Мы моги контратаковать лучше, мы могли обороняться лучше, но это лишь первый матч сезона", — цитирует Мареску BBC.
17.08.2025 19:00
Просмотров: 329
Последние комментарии:
Уродишье побеждай сперва потом будешь говорит
Мареска аут!
Мареска достал медичку Венгера?
Эта пластинка уже заезженна...
