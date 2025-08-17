"Пэлас" оказался не по зубам "Челси"
"Челси" начал новый сезон Премьер-Лиги, сыграв с "Кристал Пэлас" без забитых голов.
"Синие" внезапно недосчитались защитника Тосина Адарабиойо, который получил небольшое повреждение на тренировке. Джейми Гиттенс дебютировал в старте.
Вопреки слухам, Эберечи Эзе не просто попал в заявку "орлов", а вышел с первых минут, как и Марк Гехи.
Выдержав натиск хозяев в начале матча, хозяева ответили на 13-й минуте. Эберечи Эзе поразил ворота Роберта Санчеса со штрафного, однако гол не был засчитан, потому что Гехи залез в выставленную соперником стенку.
Спустя шесть минут уже Санчес спас "Челси", отразив удар прорвавшегося по центу Жан-Филиппа Матета.
Отделавшись испугом, вскоре "синие" вернули себе инициативу, однако их удары или оказывались неточными, или блокировались. "Орлы" очень хорошо сдерживали своего соперника, совершенно не паникуя.
Вышедший на замену во втором тайме Эстевао добавил хозяевам изобретательности, но этого все равно было недостаточно, чтобы сломить неуступчивого соперника.
Контроль над мячом и территорией не приносил "Челси" практически никаких дивидендов, вдобавок "Пэлас" по-прежнему регулярно показывал зубы. Матч так и закончился 0:0.
Несмотря на отсутствие приобретений этим летом, "Пэлас" произвел столь же приятное впечатление, как и в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля". А вот "Челси" не хватило нестандартных действий.
"Челси" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче
17.08.2025 18:00
Последние комментарии:
Так то играли против не клубишки, который легко катком пройти.... а играли против свежих чемпионов двух кубков, которые съели Ман Сити и Ливерпуль... так что учитывая старт сезона и выстроенный автобус от Пэлас... ничья норм
Эрсеин,злобная карлица, хватит ставить на императоров.
Лохи в своем репертуаре.
Хз чем пенсы недовольны. Пэлас так то выиграл у самого Ливерпуля. Ничья с ними - отличный результат.
Гиттенс это гакпо уровня Гакпо
Бездари. Первый тур и такой ватокат.
А теперь представьте нытье пенисов если бы отменили точно такой же гол как у Эзе. Эта помойка обрушилась бы в ту же секунду
Короче, у пенсов и у Ливерпуля новички пока не айс совсем (за исключением Экитике). Посмотрим, что там с новобранцами у МЮ и Арсенала.
Синих бичей как обычно попустили. Палмер - днище, которое не в состоянии показывать игру против организованной обороны. Под конец матча свалились на навесы от бессилия. Гласнер проделал шикарную работу.
ливерхуйцы опять смотрели за игрой щелчк?) оруу
Не густо в щели, Жоао и Желяп- дяпы
Чемпионская игра (нет).
Аааа бля, енцо заебал.
Каждый новый сезон одно и тоже. Чел не может с мячем 5 метров пройти, уже запинается в ногах.
Но вцелом надо отдать должное кп, очень плотно и дисциплинировано, будто середина сезона уже.
Классика голубой поебени , дырявые жопы не побеждают
Что Педро, что Делап абсолютно средние напы не уровня клуба с амбициями на ЛЧ. Тот же Джексон, при всей своей деревянности, острее этих двоих вместе взятых. Хз вообще почему спортдиры решили поменять в нападении шило на мыло. Если только тупо денег поднять на Джексоне, не заботясь, о функционале команды.
Ну шо шемпионы "мира"
Абсолютно новый ЗАЛУПСИ!
Палмер вахуях, с какими полудуркси ему приходится играть в одной команде)
Печальси.
Ну зато даже с ачимпонгом не пропустили. Ему в цз нк можна ишрать, он фланговый. Тут цена ошибки в пас кудаа выше, а ошибался он часто
Как наберем форму то може лучше пойдет, седня супер слабое движение, прием мяча, удары, пасы, все слишком вяло и невпопад.
Ну и гарначо и симонс походу надо...
Бразилы молрдые нвши перегорели маленько, забивать можно было
Челси хотя бы не пропустил от орлов, как портовые позорники.
Ждём Микаэлу-египтологиню из ридонли.
