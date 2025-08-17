"Пэлас" оказался не по зубам "Челси"

"Челси" начал новый сезон Премьер-Лиги, сыграв с "Кристал Пэлас" без забитых голов.

"Синие" внезапно недосчитались защитника Тосина Адарабиойо, который получил небольшое повреждение на тренировке. Джейми Гиттенс дебютировал в старте.



Вопреки слухам, Эберечи Эзе не просто попал в заявку "орлов", а вышел с первых минут, как и Марк Гехи.



Выдержав натиск хозяев в начале матча, хозяева ответили на 13-й минуте. Эберечи Эзе поразил ворота Роберта Санчеса со штрафного, однако гол не был засчитан, потому что Гехи залез в выставленную соперником стенку.



Спустя шесть минут уже Санчес спас "Челси", отразив удар прорвавшегося по центу Жан-Филиппа Матета.



Отделавшись испугом, вскоре "синие" вернули себе инициативу, однако их удары или оказывались неточными, или блокировались. "Орлы" очень хорошо сдерживали своего соперника, совершенно не паникуя.



Вышедший на замену во втором тайме Эстевао добавил хозяевам изобретательности, но этого все равно было недостаточно, чтобы сломить неуступчивого соперника.



Контроль над мячом и территорией не приносил "Челси" практически никаких дивидендов, вдобавок "Пэлас" по-прежнему регулярно показывал зубы. Матч так и закончился 0:0.



Несмотря на отсутствие приобретений этим летом, "Пэлас" произвел столь же приятное впечатление, как и в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля". А вот "Челси" не хватило нестандартных действий.



"Челси" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче