"Пэлас" оказался не по зубам "Челси"

Челси "Челси" начал новый сезон Премьер-Лиги, сыграв с "Кристал Пэлас" без забитых голов.

"Синие" внезапно недосчитались защитника Тосина Адарабиойо, который получил небольшое повреждение на тренировке. Джейми Гиттенс дебютировал в старте.

Вопреки слухам, Эберечи Эзе не просто попал в заявку "орлов", а вышел с первых минут, как и Марк Гехи.

Выдержав натиск хозяев в начале матча, хозяева ответили на 13-й минуте. Эберечи Эзе поразил ворота Роберта Санчеса со штрафного, однако гол не был засчитан, потому что Гехи залез в выставленную соперником стенку.

Спустя шесть минут уже Санчес спас "Челси", отразив удар прорвавшегося по центу Жан-Филиппа Матета.

Отделавшись испугом, вскоре "синие" вернули себе инициативу, однако их удары или оказывались неточными, или блокировались. "Орлы" очень хорошо сдерживали своего соперника, совершенно не паникуя.

Вышедший на замену во втором тайме Эстевао добавил хозяевам изобретательности, но этого все равно было недостаточно, чтобы сломить неуступчивого соперника.

Контроль над мячом и территорией не приносил "Челси" практически никаких дивидендов, вдобавок "Пэлас" по-прежнему регулярно показывал зубы. Матч так и закончился 0:0.

Несмотря на отсутствие приобретений этим летом, "Пэлас" произвел столь же приятное впечатление, как и в матче за Суперкубок Англии против "Ливерпуля". А вот "Челси" не хватило нестандартных действий.

"Челси" — "Кристал Пэлас". Отчет о матче




  1. ataman 17.08.2025 18:25 # ataman
    Так то играли против не клубишки, который легко катком пройти.... а играли против свежих чемпионов двух кубков, которые съели Ман Сити и Ливерпуль... так что учитывая старт сезона и выстроенный автобус от Пэлас... ничья норм

    (ответить)

  2. kukuruzko 17.08.2025 18:24 # kukuruzko
    Эрсеин,злобная карлица, хватит ставить на императоров.

    (ответить)

  3. hammersmith 17.08.2025 18:23 # hammersmith
    Лохи в своем репертуаре.

    (ответить)

  4. burnley 17.08.2025 18:22 # burnley
    Хз чем пенсы недовольны. Пэлас так то выиграл у самого Ливерпуля. Ничья с ними - отличный результат.

    (ответить)

  5. division 17.08.2025 18:17 # division
    Гиттенс это гакпо уровня Гакпо

    (ответить)

  6. ganinilyha 17.08.2025 18:16 # ganinilyha
    Бездари. Первый тур и такой ватокат.

    (ответить)

  7. whitesnake1 17.08.2025 18:16 # whitesnake1
    А теперь представьте нытье пенисов если бы отменили точно такой же гол как у Эзе. Эта помойка обрушилась бы в ту же секунду

    (ответить)

  8. sausage 17.08.2025 18:13 # sausage
    Короче, у пенсов и у Ливерпуля новички пока не айс совсем (за исключением Экитике). Посмотрим, что там с новобранцами у МЮ и Арсенала.

    (ответить)

  9. dexter 17.08.2025 18:12 # dexter
    Синих бичей как обычно попустили. Палмер - днище, которое не в состоянии показывать игру против организованной обороны. Под конец матча свалились на навесы от бессилия. Гласнер проделал шикарную работу.

    (ответить)

  10. narcot 17.08.2025 18:11 # narcot
    ливерхуйцы опять смотрели за игрой щелчк?) оруу

    (ответить)

  11. shearer1 17.08.2025 18:09 # shearer1
    Не густо в щели, Жоао и Желяп- дяпы

    (ответить)

  12. brown-ale 17.08.2025 18:09 # brown-ale
    Чемпионская игра (нет).

    (ответить)

  13. thegodfather 17.08.2025 18:08 # thegodfather
    Аааа бля, енцо заебал.
    Каждый новый сезон одно и тоже. Чел не может с мячем 5 метров пройти, уже запинается в ногах.


    Но вцелом надо отдать должное кп, очень плотно и дисциплинировано, будто середина сезона уже.

    (ответить)

  14. chelsea-poebebay 17.08.2025 18:08 # chelsea-poebebay
    Классика голубой поебени , дырявые жопы не побеждают

    (ответить)

  15. sausage 17.08.2025 18:08 # sausage
    Что Педро, что Делап абсолютно средние напы не уровня клуба с амбициями на ЛЧ. Тот же Джексон, при всей своей деревянности, острее этих двоих вместе взятых. Хз вообще почему спортдиры решили поменять в нападении шило на мыло. Если только тупо денег поднять на Джексоне, не заботясь, о функционале команды.

    (ответить)

  16. frimpong88 17.08.2025 18:06 # frimpong88
    Ну шо шемпионы "мира"

    (ответить)

  17. dexter 17.08.2025 18:05 # dexter
    Абсолютно новый ЗАЛУПСИ!

    (ответить)

  18. redwhitegun 17.08.2025 18:05 # redwhitegun
    Палмер вахуях, с какими полудуркси ему приходится играть в одной команде)

    (ответить)

  19. thegodfather 17.08.2025 18:05 # thegodfather
    Печальси.
    Ну зато даже с ачимпонгом не пропустили. Ему в цз нк можна ишрать, он фланговый. Тут цена ошибки в пас кудаа выше, а ошибался он часто

    Как наберем форму то може лучше пойдет, седня супер слабое движение, прием мяча, удары, пасы, все слишком вяло и невпопад.
    Ну и гарначо и симонс походу надо...

    Бразилы молрдые нвши перегорели маленько, забивать можно было

    (ответить)

  20. jewish 17.08.2025 18:04 # jewish
    Челси хотя бы не пропустил от орлов, как портовые позорники.

    Ждём Микаэлу-египтологиню из ридонли.

    (ответить)

