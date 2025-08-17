"Пэлас" сделал предложение по Цолису

"Кристал Пэлас" сделал предложение о покупке вингера бельгийского "Брюгге" Христоса Цолиса.

В данный момент "Пэлас" находится на пороге расставания с Эберечи Эзе, о приобретении которого договаривается "Тоттенхэм".



Как раз Цолиса — наравне с Билалем Эль-Хауннусом из "Лестера" — "Пэлас" и присмотрел в качестве возможной замены Эзе.



По информации The Athletic, "Пэлас" уже сделал одно предложение по Цолису. Оно было отклонено, однако "орлы" планируют предпринять вторую попытку заполучить 23-летнего игрока сборной Греции.



В прошлом сезоне, своем первом за "Брюгге" после перехода из "Фортуны", Цолис забил 21 гол и отдал 14 результативных передач в 56 матчах. Новую кампанию Христос начал с пяти голов и двух "ассистов" в семи играх.



Цолис уже имеет опыт выступлений в Премьер-Лиге, где ему довелось выступать за "Норвич" в сезоне 2021/22.