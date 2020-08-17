"Сандерленд" приобрел Мукиеле у ПСЖ

Норди Мукиеле "Сандерленд" объявил о приобретении защитника французского ПСЖ Норди Мукиеле.

Мукиеле подписал с "Сандерлендом" четырехлетний контракт и, как полагает The Independent, обошелся "черным котам" в 14 миллионов евро (12.1 млн. фунтов), включая бонусы.

Прежде поиграв за "Лаваль", "Монпелье" и "РБ Лейпциг", в 2022 году Мукиеле присоединился к ПСЖ, где завоевал два титула Лиги 1 и Кубок Франции.

Однако Мукиеле не смог стать основным игроком в ПСЖ и на прошлый сезон был отправлен в аренду в "Байер", где тоже не закрепился в стартовом составе.

"Если вы дадите мне любовь, я дам вам в 10 раз больше. Именно это я и собираюсь делать здесь, до самого конца. Я привнесу сердце. Я очень люблю футбол и люблю выкладываться без остатка ради людей, который любят меня", — сообщил 27-летний француз.




mihajlo   

17.08.2025

  1. alexsander 17.08.2025 16:48 # alexsander
    Если вы меня будете любить, я буду хорошим футболистом может быть, а если нет - то буду плохим футболистом, топать ногами и плакать. Я буду ненавидеть клуб.

    В общем, купили чела с комплексами. Который делает свою работу хорошо без условий, а потому что

    (ответить)

